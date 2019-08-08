Ünlü Türk bilgininin sözünü Shakespeare’a yazmışlar! Sinop Cezaevindeki ’tarihi’ hata

Altınkaynak açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“İngiliz oyun ve şiir yazarı William Shakespear’a atfedilen 2 tane yazı var cezaevinde. Bunlardan birisi 2. kısımda kolonda bulunuyor. Bir diğeri de 2. kısmın, 2. katında. Bunlardan birisi ‘Kan kanla değil, su ile yıkanır. Öc almanın sonu yoktur’ şeklinde yazılmış. Üst kattaki de ‘Kan öcle değil, suyla temizlenir’ şeklindedir. Yalnız biz William Shakespear’ın eserlerine baktığımız zaman sadece Macbeth adlı oyununda küçük bir atıf var. Bu atıfta, ‘Kan istiyor, kan kanı çağırır’ gibi bir atıf var. Yalnız Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk’ü ne baktığımız zaman takriben Shakespear’dan 5 yüz yıl kadar önce ‘Kanı kan bile yuğmaz’ diye ifade ettiği bir sav var eserinde. Bu savı şu şekilde açıklıyor. ‘Kan kanla değil fitne fitneyle değil barışla bastırılır’ şeklinde ifade ediyor.