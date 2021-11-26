Ünlü TikTok fenomeni canlı yayında zehir içerek intihar etti!

Sosyal medya yayın platformlarından TikTok'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Son dönemlerde TikTok hesabından yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmesi için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında tarım ilacı olan pestisit zehrini içerek herkesin gözü önünde intihar etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.