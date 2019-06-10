Ünlü televizyoncunun eski eşi Gül Gölge şarkıcı Mehmet Erdem'le aşk yaşıyor
Ünlü televizyoncu Murat Saygı'dan boşanan Gül Gölge yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Mehmet Erdem ile ilişki yaşadığı söylenen Gül Gölge bunu gizli tutuyor. İşte magazin medyasının dilindeki olay.
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge, 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan 2018'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki Gölge, ardından inzivaya çekilmişti.
Sosyetik toplantıların gündem maddesi oldu: Sosyetik güzel Gül Gölge, Takvim'de yer alan iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı. Hatta bu birliktelik son dönemde sosyetik toplantıların gündem maddesi oldu. Gül Gölge'nin gönlünün prensi ise tanıdık bir isim: Yakışıklı şarkıcı Mehmet Erdem.
Gizli gizli görüşmeyi tercih ediyorlar: Geçen ay flört etmeye başlayan ve mutlulukları herkesin dilinde olan çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde gizli gizli görüşmeyi tercih ediyormuş.
En önden izlemiş: Hatta Gölge, Bodrum People'da geçtiğimiz Cuma günü sahne alan 41 yaşındaki Erdem'i yakın birkaç arkadaşıyla en önden izlediği ortaya çıktı.