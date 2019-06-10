Ünlü televizyoncunun eski eşi Gül Gölge şarkıcı Mehmet Erdem'le aşk yaşıyor

Sosyetik toplantıların gündem maddesi oldu: Sosyetik güzel Gül Gölge, Takvim'de yer alan iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı. Hatta bu birliktelik son dönemde sosyetik toplantıların gündem maddesi oldu. Gül Gölge'nin gönlünün prensi ise tanıdık bir isim: Yakışıklı şarkıcı Mehmet Erdem.