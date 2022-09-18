Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'a şok! 13 yaşındaki kızı 'Babam beni dövüyor' diye ifade verdi
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'a 13 yaşındaki kızından şok suçlama! "Babam beni dövdü, hatta bu sefer çok kötü dövdü" diyen 13 yaşındaki Mina Muhtar, daha önce de babasının kendisini yaraladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Reha Muhtar ise, kızının kendisinin olmadığı ortamda aleyhine verdiği ifadenin de manipülasyon sonucu olduğunu yazdı.
Show TV'nin eski ana haber sunucusu Reha Muhtar'ın başı yine 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddialarıyla dertte. Reha Muhtar'n oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden olan 13 yaşındaki kızı Mina'ya şiddet uyguladığı iddia edildi. Reha Muhtar ise eski eşinin iddiaları için sosyal medyadan açıklama yaptı.
Reha Muhtar'ın yanında kalan 13 yaşındaki kızı Mina Muhtar ile ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran Deniz Uğur'un şikayet dilekçesinde, Reha Muhtar'a şu suçlamalar yöneltildi:
"Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisi ile uzun zamandır ayrıyız. Sarıyer Baltalimanı’nda ikamet eder. İki müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır.
İstanbul Aile Mahkemesi kararı ile şahsi münasebet günü 12/09/2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz’i Tarabya’da bulunan okullarından aldım. Birlikte eve geldik. Akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu.