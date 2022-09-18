Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'a şok! 13 yaşındaki kızı 'Babam beni dövüyor' diye ifade verdi

İstanbul Aile Mahkemesi kararı ile şahsi münasebet günü 12/09/2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz’i Tarabya’da bulunan okullarından aldım. Birlikte eve geldik. Akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu.