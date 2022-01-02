Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün 16 yıldır destek verdiği çocuğun tacizine uğradı
Bir dönem ekranların en tanınmış isimlerinden birisi olan Ayşe Özgün, yaptığı iyiliğin karşılığını çok korkunç bir şekilde aldı. Ayşe Özgün, 16 yıl destek verdiği çocuğun tacizine uğrayınca şikayette bulundu.
Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün, iyi niyetinin kurbanı oldu. Yıllar önce babasının tacizine uğradığı iddia edilen bir kadını programında ağırlayan Ayşe Özgün, mağdurun 3 gün sonra öldürülmesi üzerine kadının çocuğuna yardım etmeye başladı. Sunucu Ayşe Özgün, 16 yıl destek verdiği çocuğun tacizine uğrayınca şikayette bulundu.
Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Ayşe Özgün, 16 yıl önce özel bir televizyon kanalında 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programında sunucu olarak çalışıyordu.
8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadının, programa katılarak konuşmak istediğini söylemesi üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak konuk etmişti.
Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının evinde öldürüldü.