Ünlü sunucusu Caroline Flack intihar etti! Aşk Adası'yla meşhurdu
İNGİLTERE'de yayımlanan Aşk Adası programı ile tanınan Caroline Flack oturduğu dairesinde intihar etti.
İngiltere'de yayımlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Love Island (Aşk Adası) isimli program ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde intihar etti. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde ölü halde bulunduğunu açıkladı.
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İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.
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Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu.
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