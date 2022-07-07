Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Daha önce Okan Karacan İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya gelmişti. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kalıyor. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.