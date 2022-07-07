BIST 2.419
DOLAR 17,23
EURO 17,59
ALTIN 964,08

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte. Daha önce adı cinsel taciz iddialarına karışan Karacan bu defa kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntüleri ile tehdit ediliyor. Şantaj haberlerinin yayılması ile magazin gündemine düşen Karacan haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ünlü sunucunun talebi hakim tarafınan reddedildi. İşte olayın detayları...

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Uzun süredir gündemlerden uzak olan Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başlayan 45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan taciz ve şantaj iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

110
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntüleri ile tehdit edilen Karacan'ın başı dertte. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu.

210
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Daha önce Okan Karacan İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya gelmişti. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kalıyor. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.

310
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku

Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu. Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.

410