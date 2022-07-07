Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte! Özel görüntüler ve taciz iddiaları ile şantaj şoku
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte. Daha önce adı cinsel taciz iddialarına karışan Karacan bu defa kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntüleri ile tehdit ediliyor. Şantaj haberlerinin yayılması ile magazin gündemine düşen Karacan haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ünlü sunucunun talebi hakim tarafınan reddedildi. İşte olayın detayları...
Uzun süredir gündemlerden uzak olan Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başlayan 45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan taciz ve şantaj iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntüleri ile tehdit edilen Karacan'ın başı dertte. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu.
Daha önce Okan Karacan İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya gelmişti. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kalıyor. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.
Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu. Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.