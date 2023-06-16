Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti boşanıyor! Eski eşi kanser tedavisi görürken aşk başladığı iddia edilmişti
'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan ve yaptığı yemek programlarıyla tanınan güzel sunucu Nursel Ergin, olaylı bir şekilde evlendiği eşi Murat Akyer'den boşanıyor. Ergin ile Akyer'in, Akyer'in eşi kanser tedavisi olurken tanıştıkları iddia edilmişti.
Acun Ilıcalı'nın 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında hayat hikayesiyle ünlenen ve güzelliğiyle ekranlara sunucu olarak transfer olan Nursel Ergin, olaylı bir şekilde evlendiği eşinden boyanma kararı aldı ve evi terk etti.
Güzel sunucu Nursel Ergin'in 2017 yılında kurduğu yuvası yıkılıyor. Kendisi yetiştirme yurtlarında büyüyen Nursel Ergin, 6 yıl süren evliliğin üzerinde kara bulutlar dolanıyor.
Sosyal medyada eşiyle sık sık paylaşımlar yapan Nursel Ergin'in evi terk ettiği ve ikilinin boşanma kararı aldığı öğrenildi.
Nursel Ergin kimdir?
Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?' programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun? programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı.