Ünlü sunucu fanatik çıktı!
Sunduğu magazin programı ile dikkat çeken güzel sunucu Dilay Korkmaz'ın spora ilgisi büyük, özellikle futbolla ilgilenen güzel sunucu fanatik çıktı.
Sunucu Dilay Korkmaz'ın futbola olan ilgisi dikkat çekti. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan güzel sunucunun yaptığı paylaşımlar çok beğeniliyor. Takipçilerinin en çok dikkatini çeken ünlü sunucunun futbol ilgisi oldu.
19
Korkmaz aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu saklamıyor. Vodafone Park'a sık sık maç izlemeye giden Korkmaz, Beşiktaş formasıyla yer alan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşınca, fanatik olduğu ortaya çıktı.
29
Korkmaz, 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katıldığı pembe elbise ile dikkat çekmişti.
39
49