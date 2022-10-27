Ünlü sunucu Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı! Rahatsızlığı nedeniyle…
Erkan Yolaç, ‘Evet Hayır’ programıyla akıllara kazınmıştı. Yolaç, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sunucu 2018 yılında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Erkan Yolaç’ın sağlık durumu…
Bilinç kaybı yaşayan Erkan Yolaç’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sunucunun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Yolaç, 2018 yılında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
2018 yılında Erkan Yolaç Amerika’ya gitmişti. Torununun doğum günü için gittiği Amerika’da zatürre nedeniyle bilinç kaybı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.
Gündeme düşen bu haberin ardından Erkan Yolaç’ın hayatı ve kim olduğu merak konusu oldu. İşte Erkan Yolaç’ın hayatı…