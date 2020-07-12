Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen evlendi
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, bir süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz şubat ayında nişanlandığı Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü Erden Eryüz ile dünyaevine girdi.
Tv8 ekranlarında sunuculuk yapan Cansu Canan Özgen, Bodrum'da dünyaevine girdi. Düğün karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Özgen şu ifadeleri kullandı:
"İyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek, dostlarımız, ailelerimiz ve çocuklarımızla, bütün bir yaşam boyunca ömrüm ömrüne, ömrün ömrüme…"
Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz'ün nikahı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından restoranda kıyıldı. Özgen'in şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu yaparken, Erden Eryüz'ün şahitleri Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde, her masada küçük hediyelik kolonyaların olması dikkat çekti.