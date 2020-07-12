Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen evlendi

Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz'ün nikahı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından restoranda kıyıldı. Özgen'in şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu yaparken, Erden Eryüz'ün şahitleri Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu.