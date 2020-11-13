Ünlü sunucu canlı yayında çırılçıplak yakalandı! Sevgilisi 'şu an ağlıyorum' dedi

İngiltere'nin en ünlü çiftleri olarak bilinen Jamie Laing ve Sophie Habboo, Instagram canlı yayınında büyük bir talihsizlik yaşadı. Ünlü çiftin başına gelen bu talihsizlik onları bir anda magazin gündeminin tepesine taşıdı. Instagram canlı yayınında spor yaptığı anları paylaşan Sophie Habboo'nun kamerasına, çırılçıplak vaziyette olan erkek arkadaşı Jamie takıldı. Takipçileri de bu anlara şahit oldu.