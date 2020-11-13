Ünlü sunucu canlı yayında çırılçıplak yakalandı! Sevgilisi 'şu an ağlıyorum' dedi
İNGİLTERE'nin ünlü sunucuları Jamie Laing ve Sophie Habboo öyle bir canlı yayın kazası kurbanı oldu ki herkesin ağzı açık kaldı. Sophie Habboo Instagram canlı yayınındayken, Jamie Laing akasından çırılçıplak bir şekilde geçti.
İngiltere'nin en ünlü çiftleri olarak bilinen Jamie Laing ve Sophie Habboo, Instagram canlı yayınında büyük bir talihsizlik yaşadı. Ünlü çiftin başına gelen bu talihsizlik onları bir anda magazin gündeminin tepesine taşıdı. Instagram canlı yayınında spor yaptığı anları paylaşan Sophie Habboo'nun kamerasına, çırılçıplak vaziyette olan erkek arkadaşı Jamie takıldı. Takipçileri de bu anlara şahit oldu.
Sosyal medya canlı yayınları birçok talihsizliği de beraberinde getirebiliyor. Bunun son kurbanı ise İngiliz televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Habbo ve Jamie Lang oldu.
Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaşan Sophie, erkek arkadaşının o sırada çıplak şekilde arkadan geçeceğinden habersizdi.
Sophia, kamerada erkek arkadaşının arka planda çıplak bir şekilde yürüdüğünü görünce büyük bir şaşkınlık içinde çığlık atarak sevgilisini canlı yayında olduğu söyleyerek uyardı.