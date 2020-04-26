Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken göründü.
sosyal medyada canlı yayın kazalarının son kurbanı ünlü sunucu Trinny Woodall oldu. Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken görüldü.
Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında TV ve internet yayınlarının bir kısmı stüdyodan evlere taşındı. Bu süreçte evinde canlı yayın yapan Trinny Woodall, sevgilisi çıplak halde görülünce sosyal medyada gündem oldu.
Arkadaki çıplak sevgilisini farketmedi
Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi.
Woodal'ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.