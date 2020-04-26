Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!

sosyal medyada canlı yayın kazalarının son kurbanı ünlü sunucu Trinny Woodall oldu. Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken görüldü.