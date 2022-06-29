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Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

Uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında evlenen 7 aylık hamile olan Dila Tarkan bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Hamilelik sürecini anlatan ünlü isim 7 ayda dokuz kilo aldığını açıkladı.

Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

İlk kez Eser Yenenler ile sevgili olarak adını duyuran sosyetik güzel Dila Tarkan geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer evlenmişti.

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Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

3 senedir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Atina'da muhteşem bir düğünle evlenen Dila Tarkan 3 aylık hamileydi. Ünlü isim önümüzdeki hafta yedinci ayına girecek.

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Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

Hamilelik sürecinden bahseden ve beslenme düzenini de anlatan sosyetik güzel Dila Tarkan, şunları söyledi: "Doğum kısmetse 25 Eylül gibi. Bebeğin cinsiyeti erkek."

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Ünlü stilist Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı! " 7 ayda dokuz kilo aldım"

"Şimdiye kadar 9 kilo aldım. Bir tık daha az olsa iyiydi. Canım ne zaman ne isterse yiyorum. Sadece sağlıksız gıdalardan uzak duruyorum"

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