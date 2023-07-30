Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...
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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun tatil pozları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hande Sarıoğlu mavi mayosunu giyip güneşin tadını çıkardığı anları paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.
Sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu paylaşımlarına devam ediyor. Ezber bozan ve tatil pozlarını paylaşmaya başlayan güzel spiker paylaşımlarına ara vermiyor.
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Ünlü sunucu bu sefer de mavi mayosuyla şezlonga uzanıp güneşin keyfini çıkardı.
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Son dönemde kendini spora veren Hande Sarıoğlu kıvrımlarını sergiledi.
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Güzel spikere "Gerçek Barbie burada", "Türk Barbie" ve "Mükemmek güzellik" yorumları yağdı.
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