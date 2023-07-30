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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun tatil pozları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hande Sarıoğlu mavi mayosunu giyip güneşin tadını çıkardığı anları paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

Sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu paylaşımlarına devam ediyor. Ezber bozan ve tatil pozlarını paylaşmaya başlayan güzel spiker paylaşımlarına ara vermiyor.

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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

Ünlü sunucu bu sefer de mavi mayosuyla şezlonga uzanıp güneşin keyfini çıkardı.

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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

Son dönemde kendini spora veren Hande Sarıoğlu kıvrımlarını sergiledi.

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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, 'parayı bastım yaptırdım' dediği göğüslerini gere gere...

Güzel spikere "Gerçek Barbie burada", "Türk Barbie" ve "Mükemmek güzellik" yorumları yağdı.

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