Ünlü sosyete doktoru firarda! Bahar ve Nihal Candan kardeşler davasında gözaltına alınacak
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan, 'dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan isimlerden birinin de sosyetenin kadın doğum uzmanı olarak da bilinen Dr. Refik Ersin Eroğlu olduğu öğrenildi. Sosyete doktoru Eroğlu'nun cep telefonlarını kapattı sırra kadem bastığı iddia edildi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan’ın gözaltındaki sorguları sürüyor. Düşük fiyata araç satma vaadi ile çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturmada Bahar Candan, Nihal Candan ile Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmıştı.
Halk TV'nin haberine göre, soruşturma dosyasına ismi giren bir diğer ismin Dr. Refik Ersin Eroğlu olduğu ortaya çıktı. ‘Sosyetenin jinekoloğu’ olarak da bilinen Dr. Eroğlu’nun tüm GSM hatlarını kapatarak sırra kadem bastığı ortaya çıktı.
100 milyonluk vurgun iddiası
100 milyonu bulan vurgun dosyasına adı karışan Dr. Eroğlu, şikayetçilerin ifadelerine göre, dolandırıcılık şebekesi ile ortak hareket etmekle suçlanıyor. Savcılık dosyasına göre Eroğlu, Candan kardeşlerin de katıldığı yemekli toplantılara da bir çok kez katıldı.
'Benim olduğum yerde yanlış iş olmaz
Araç alma hayali kuran kişilere “Benim olduğum yerde kimse yanlış iş yapmaz” diyen Eroğlu, milyonlarca lira kaptıran kişileri açılışını yaptığı kliniğe de davet etmişti.