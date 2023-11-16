Ünlü sosyete doktoru firarda! Bahar ve Nihal Candan kardeşler davasında gözaltına alınacak

100 milyonluk vurgun iddiası

100 milyonu bulan vurgun dosyasına adı karışan Dr. Eroğlu, şikayetçilerin ifadelerine göre, dolandırıcılık şebekesi ile ortak hareket etmekle suçlanıyor. Savcılık dosyasına göre Eroğlu, Candan kardeşlerin de katıldığı yemekli toplantılara da bir çok kez katıldı.