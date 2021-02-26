Ünlü sosyete doktoru Banu Çiftçi'ye arkadaş şantajı! Kirli çamaşırlarını ortaya saçarım'
Ünlülerin jinekoloğu Banu Çiftçi’nin uzun yıllardır dost olduğu Mehmet G. ile kavga edince şantaja uğradı. Çiftçi’yi “500 bin lira vermezsen kirli çamaşırlarını ortaya saçarım' diye tehdit eden Mehmet G. hakkında tehdit ve şantaj davası açıldı.
Ünlü jinekolog Banu Çiftçi, uzun yıllardır dost olduğu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiği arkadaşı Mehmet G.'nin şantajına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi. Mehmet G. suçunu itiraf etti. Savcılık Mehmet G. hakkında tehdit ve şantaj davası açtı.
Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi.
Mehmet G., Banu Çiftçi'ye gönderdiği mesajda şunları yazdı: "Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin lirayı dernek hesabına bağış yap, konu kapansın."
"Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti..."