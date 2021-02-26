Ünlü sosyete doktoru Banu Çiftçi'ye arkadaş şantajı! Kirli çamaşırlarını ortaya saçarım'

Ünlü jinekolog Banu Çiftçi, uzun yıllardır dost olduğu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiği arkadaşı Mehmet G.'nin şantajına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi. Mehmet G. suçunu itiraf etti. Savcılık Mehmet G. hakkında tehdit ve şantaj davası açtı.