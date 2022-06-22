Ünlü şefin cinsellik çıkışı bomba gibi patladı! Öyle bir şey itiraf etti ki...
Tv8 ekranlarının çok sevilen yarışma programı MaterChef'te jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda öyle bir itirafta bulundu ki, ortalık karıştı. Söyledikleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü şef Sivriyoğlu, bakın cinsellikle ilgili neyi itiraf etti...
Tv8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef'in üç juri üyesinden biri olan Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Bakın neler söyledi...
'Sekse faydası olur'
Sivrioğlu, "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle dikkat çekti.
Sivrioğlu, "Şöhret hayatında neleri değiştirdi?" sorusuna "Şöhret olduğum için mutluyum. Geniş çevrelerin beğenisini ve sevgisini kazanmak çok değerli
Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'da seviliyor. Ancak magazin figürü olacak biri değilim" cevabını verdi.