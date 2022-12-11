Ünlü şef darbeci çıktı! Real Madrid'in yıldız futbolcusunun kayınpederi

Kralın Aşçısı olacaktı

62 yaşındaki aşçı, restoranının bulunduğu Avusturya’daki kayak merkezi Kitzbuhel’de tutuklandı. Örgütün askeri kolunun komuta kademesinde olduğu öne sürülen Frank Heppner’in örgüte üye, silah ve ekipman temin etme, güvenli iletişim ve IT imkanı sağlamakla görevli olduğu, ‘Yeni Alman Ordusu’ diye anılan üyeler için kantinin işletmesinden sorumlu olacağı belirtildi.