Ünlü savcıyı balayında infaz ettiler! Plaja jet ski ile gelip iki el ateş ettiler

Bir dönemin en büyük futbol yıldızı Ronaldinho ve ağabeyinin bindiği uçak, Paraguay'ın başkenti Asuncion'a indiğinde her şey yolunda görünüyordu. Sıra pasaport kontrolüne geldiğinde Ronaldinho ve ağabeyinin belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı kardeşler sahte pasaport taşımaktan gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı. 2004 ve 2005 yıllarında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho ile kardeşi Paraguay'da alıkonuldu. Bir ay cezaevinde, dört ay da lüks bir evde geçen hapis günleri sona erdiğinde takvimler Ağustos 2020'yi gösteriyordu.