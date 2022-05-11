Ünlü savcıyı balayında infaz ettiler! Plaja jet ski ile gelip iki el ateş ettiler
Evlendikten sonra Kolombiya'ya balayına giden Paraguaylı savcı Pecci ve gazeteci eşi Aguilera, cennet ada Baru'dan paylaştıkları son fotoğrafta bebek beklediklerini yazdı. Saatler sonra plajda güneşlenirken sahile doğru bir jet ski yaklaştı, iki el silah sesi tüm Güney Amerika'da şok etkisi yarattı.
Bir dönemin en büyük futbol yıldızı Ronaldinho ve ağabeyinin bindiği uçak, Paraguay'ın başkenti Asuncion'a indiğinde her şey yolunda görünüyordu. Sıra pasaport kontrolüne geldiğinde Ronaldinho ve ağabeyinin belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı kardeşler sahte pasaport taşımaktan gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı. 2004 ve 2005 yıllarında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho ile kardeşi Paraguay'da alıkonuldu. Bir ay cezaevinde, dört ay da lüks bir evde geçen hapis günleri sona erdiğinde takvimler Ağustos 2020'yi gösteriyordu.
Ronaldinho, savcıyla yaptığı pazarlık sonucunda 200 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve ağabeyiyle birlikte Brezilya'ya dönebildi. Ronaldinho ile söz konusu pazarlığı yapan isim, ülkesinde fazlasıyla tanınan savcı Marcelo Pecci'ydi. Savcı Pecci, özellikle yolsuzluk dosyaları ve mafya davalarıyla adını duyurmuştu. Baktığı davalar arasında ayrıca uyuşturucu kartelleri, para aklama ve terör finansmanı da vardı.
Cennet adayı balayı
Savcı Marcelo Pecci, sevgilisi Claudia Aguilera ile 30 Nisan tarihinde Asuncion'daki bir kilisede evlendi. Televizyoncu Aguilera'nın kanalı Unicanal, düğünü izleyicilerine haber bülteninde aktardı. Kilisedeki düğün töreni ve kutlamalarda çekilen 3 dakika 52 saniyelik video, 5 Mayıs tarihinde gazeteci Claudia Aguilera'nın Instagram hesabında paylaşıldı. Bir gün sonrasında ise Claudia Aguilera bu kez eşiyle birlikte sokaklarda ve sahilde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Çift, balayı için bir başka Güney Amerika ülkesi Kolombiya'yı seçmişti. Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena'ya uçan Pecci ve Aguilera, şehri gezdikten sonra turistik ada Baru'ya geçti. Cennet gibi Baru Adası'nda tatillerine başlayan çift, bu kez okyanus kıyısında güneşlenirken fotoğraflar paylaştı.
Saatler önce hamile olduğunu yazdı
Pazartesi günü birlikte kameraya gülümseyen çiftin arkasında batan güneş vardı ve gazeteci Claudia Aguilera, fotoğrafın altına "Baru'da son gün batımı ama birlikte daha milyonlarcası olacak" yazmıştı. Birkaç saat sonraki paylaşımda ise plajda birbirine sarılan çift ve bebek patikleri vardı. Aguilera, fotoğrafı "En büyük düğün hediyesi. Hayat seni aşkın en büyük tanıklığıyla çepeçevre sarar" cümlesiyle sundu. Bebek beklediklerini ilan eden çift, tatillerine kaldığı yerden devam ediyordu ve konakladıkları Decameron Barú otelinin plajında güneşlenmeye başladı.