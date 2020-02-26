Ünlü şarkıcıdan olay itiraf rehin alındım, uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı.
Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, kendisine uyuşturucu verilerek tecavüz edildiğini ve onun için bir süredir ortadan kaybolduğunu açıkladı. İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti" diyen Duffy, "Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı" ifadelerini kullandı.
İngiliz şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı. 35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi. Duffy, Instagram hesabından şunları yazdı:
"Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici."
"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi."