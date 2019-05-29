Ünlü şarkıcıdan bomba Trump itirafı: Sarhoşken penisimi çıkarıp...
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Moby, Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in programında geçmiş dönemlerde düzenlenen bir partide bir penisini Trump'a sürttüğünü söyledi.
Alec Baldwin'in podcast programına konuk olan müzisyen-şarkıcı Moby, söyledikleriyle kısa sürede dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi. 2000'lerin başında New York'un Park Avenue semtinde verilen bir partide o dönemin emlak kralı ve reality şovu yıldızı Trump'la karşılaşmasını 'Then It Fell Apart' isimli anı kitabında anlatmış olan Moby, katıldığı programda bomba bir itirafta bulundu.
Parti gününü programda anlatmaya başlayan Moby, arkadaşlarının kendisine 'kamış teması' diye bir oyundan söz ettiğini, oyunun sarkık penisi pantolondan çıkartıp başkalarına çarptırmak, sürttürmekten ibaret olduğunu, en fazla kişiye sürttürenin oyunu kazandığını aktaran ünlü şarkıcı, o sırada çok sarhoş olduğunu ve penisini çıkarıp Trump'a sürttüğünü söyledi.
Uyuşturucu madde almış: "Trump bilmiyordu, etraf karanlıktı, o farkında değildi" diyen Moby, anı kitabında ise böyle bir şey hatırladığını ama o sırada çok sarhoş olduğu ve uyuşturucu madde de aldığı için gerçekten olup olmadığından yüzde 100 emin olamadığını dile getirmişti.
Podcast programında kitabın yayımcısının kadınların erkeklerin cinsel taciz ve saldırılarını ifşa kampanyası yürüttüğü '#BeniDe' (#MeToo) atmosferinde bu anıyı kitaba eklemenin doğru olup olmayacağını sorguladığını belirten Moby, şöyle devam etti: