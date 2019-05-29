Ünlü şarkıcıdan bomba Trump itirafı: Sarhoşken penisimi çıkarıp...

Uyuşturucu madde almış: "Trump bilmiyordu, etraf karanlıktı, o farkında değildi" diyen Moby, anı kitabında ise böyle bir şey hatırladığını ama o sırada çok sarhoş olduğu ve uyuşturucu madde de aldığı için gerçekten olup olmadığından yüzde 100 emin olamadığını dile getirmişti.