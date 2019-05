Ünlü şarkıcıdan bomba Trump itirafı: Sarhoşken penisimi çıkarıp...

Alec Baldwin'in podcast programına konuk olan müzisyen-şarkıcı Moby, söyledikleriyle kısa sürede dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi. 2000'lerin başında New York'un Park Avenue semtinde verilen bir partide o dönemin emlak kralı ve reality şovu yıldızı Trump'la karşılaşmasını 'Then It Fell Apart' isimli anı kitabında anlatmış olan Moby, katıldığı programda bomba bir itirafta bulundu.