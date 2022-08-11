Ünlü şarkıcı Zerrin Özer müziğe geri döndü! Klip çektiği mekan yankı uyandırdı
Ünlü sanatçı Zerrin Özer hayranlarını sevindirecek haberi verdi. Müziğe geri dönen Özer ilk klibini çektiği mekanla gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer müzik hayatını noktaladığını duyurmuştu. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı yeni bir şarkıyla müzik dünyasına geri döndü.
90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz ay müziği bıraktığını açıklamıştı.
Sosal medya hesabından, "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir."
"Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.” diyerek müzik hayatını noktaladığını duyurmuştu.