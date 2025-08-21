Ünlü şarkıcı Zara zayıflığının sırrını açıkladı! Meğer sırrı...

ŞARKICI ZARA KİMDİR?

Asıl Adı Neşe Yılmaz olan Zara İstanbul doğumludur. Kökleri Adıyaman-Kahta'ya uzanan Zara'nın babasının adı Kemal, annesinin adı ise Hatice'dir. İki kardeşi bulunan Zara, ilk adımlarını Sosyal Meskenler İlkokulu'nda attı. Lise eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra müziğe olan tutkusunu takip ederek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Şan Eğitim Bölümü'nden mezun oldu.