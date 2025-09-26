Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım küplere bindi! "Değeri bilinmedi"

Yeşim Salkım şu ifadeleri kullandı: "Ben onu tanıdığımda yanında annesi vardı, babamı dinlemeye gelmişlerdi . Küçük bir kız çocuğuyduk ikimiz ben ondan 3 yaş büyüktüm. Yıllar sonra o da şarkı söylemeye başladı ve biz yine karşılaştık hatta hayatını işledik benim televizyon programımda. Tertemiz kalbi vardı arabeskin kraliçesiydi o şarkıları ve daha cumartesi konuştuk yeni şarkım çıktı dedi rica etti hemen paylaştım ah be gülüm hiç bir anlam veremiyorum. Çok üzgünüm güzel gözlüm huzurla uyu melek kalplim Güllü yaşarken kıymet bilmek gerek değil mi? Kimsenin kıymetini bilmiyorsunuz sonrada ölünce dövünüyorsunuz!"