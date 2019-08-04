Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı

Bu hafta Kemer’de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı otelin önündeki denizde dalga sörfü (surfwave) yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.