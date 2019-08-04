Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı
Konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptığı dalga sörfü paylaşan Rusların ünlü şarkıcısı Timati'nin görüntüleri 4 milyon kişi tarafından izlendi.
Bu hafta Kemer’de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı otelin önündeki denizde dalga sörfü (surfwave) yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.
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Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı.
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Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.
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Instagram’da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer’de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü ‘Masaja giderken’ başlığıyla paylaştı.
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