Ünlü şarkıcı tanınmaz hale geldi! Yüzünü gerdirdi
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme operasyonu sonrası sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı.
Erkek ünlülerde estetik operasyon gittikçe yayılıyor. Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in ardından ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli erkekler furyasına katıldı.
Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü. Cenk Eren'in paylaşımına yorum yağdı.
Daha önce şarkıcı Gökhan Özen de operasyon yaptırmıştı. Özen'in elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi.
Estetik operasyonlardan nasibini alan bir diğer isim de Rafet El Roman'dı. Sık sık pişmanlığından bahseden Rafet El Roman "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" dedi.