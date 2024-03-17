Ünlü şarkıcı tanınmaz hale geldi! Yüzünü gerdirdi

Estetik operasyonlardan nasibini alan bir diğer isim de Rafet El Roman'dı. Sık sık pişmanlığından bahseden Rafet El Roman "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" dedi.