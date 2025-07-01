Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dertte! Saplantılı hayranından kurtulamıyor...

KULİSTE TEHDİT EHDİT EDİLDİ

Tan Taşçı, Nurşan Ç.’nin halen bulunduğu mekânlara gelerek kendisini aradığını, farklı sosyal medya hesaplarından mesajlar gönderdiğini ve son olarak kulisine gelerek kendisiyle ekibini tehdit ettiğini öne sürerek 1 aylık korunma süresinin uzatılması için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede şöyle denildi:

“Nurşan Ç. müvekkilin bağlı bulunduğu menajerlik şirketine ve destek olduğu dernek binalarına gidip müvekkili aramaktan geri durmamıştır. Sosyal medyadan sayısız video, ses kayıtları ve mesajlar gönderen Nurşan Ç. müvekkile bir an dahi huzur vermemektedir. Nurşan Ç. müvekkilin iş için kullandığı sosyal medya hesaplarından yaptığı her paylaşımın altına yorumda bulunarak iş hayatına zarar vermektedir. Konserlerde kulise kadar gelerek müvekkilin ve ekibin güvenliğini açıkça tehdit etmektedir. Bu eylemler etkinlik organizatörlerini ve dinleyicileri de endişe ve tedirginliğe sevk etmektedir. Nurşan Ç. sistematik olarak müvekkilin mesleki hayatını sekteye uğratmayı hedeflemektedir.”