Ünlü şarkıcı Sıla'dan kötü haber geldi! Hayranlarına üzen haberi kendi verdi
Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, şarkıları ve kuvvetli sesiyle olduğu gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken şarkıcı hayranlarına bir duyuru yaptı. Son zamanlarda yaşanan vaka artışlarından Sıla da nasibini aldı. Koronaviüse yakalandığını birinci ağızdan duyuran Sıla Gençoğlu, bakın başka neler söyledi...
Ünlü şarkıcı Sıla da koronavirüse yakalanan ünlüler arasında yerini aldı. Salgın hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabının hikaye kısmından duyurdu. Şarkıları ve özel hayatıyla oldukça dikkat çeken Sıla, hayranlarına üzücü haberi kendi verdi. Bütün konserlerinin ertelendiğini duyuran başarılı şarkıcı, bakın başka neler söyledi...
Bir süredir kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla'nın dün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumundan bahseden şarkıcı, konserlerinin ertelendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabının hikaye kısmından yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: