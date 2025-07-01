Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan vasiyet açıklaması: "Kubilay oynasın..."

“Hasta olduğum için klip çekemeyecek durumdaydım. Arkadaşlarım ‘Senin gelmene gerek yok, biz halledeceğiz’ dedi. Sonra bir baktım, 1.90 boyunda bir adam klipte oynuyor. Benim boyum 1.70. Değişik bir şey oldu, güzel de oldu. Artık yeni çağa ayak uyduruyoruz.” dedi.