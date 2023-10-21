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Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi.

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlandı.

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Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti. Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi.

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Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

Evlilik tarihini sürekli erteleyen çift, sonunda muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. 

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Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Fatih İçmeli ile evlendi!

İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

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