Ünlü şarkıcı Nilüfer kötü haberi duyurdu! Hastanelik oldu konserini iptal etti

“Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden 22 Eylül’deki konserimi 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle.”