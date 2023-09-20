Ünlü şarkıcı Nilüfer kötü haberi duyurdu! Hastanelik oldu konserini iptal etti
Ünlü sanatçı Nilüfer yüksek ateşle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Konserini iptal edilen Nilüfer sağlık durumuna ilişkin de X hesabından takipçilerine bilgi verdi.
Ünlü sanatçı Nilüfer, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Hastanede tedavi gören sanatçı sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, 22 Eylül'deki konserini 14 Ekim'e ertelediğini duyurdu.
“Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef corona virüsüne yakalandığımı öğrendim" diyen Nilüfer şu açıklamayı yaptı:
“Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden 22 Eylül’deki konserimi 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle.”