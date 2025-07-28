Ünlü şarkıcı Melek Mosso sahnede kafa üstü düştü! "Dua istedi"...

"ENDİŞELENMEYİN"

Yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili endişelenen hayranlarına da açıklama yapan başarılı sanatçı, kendini iyi hissettiğini ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: