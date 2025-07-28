Ünlü şarkıcı Melek Mosso sahnede kafa üstü düştü! "Dua istedi"...
Tatil için Kıbrıs’ta bulunan sevilen şarkıcı Melek Mosso, geçirdiği talihsiz kaza ile hayranlarını korkuttu. Terliğinin kayması sonucu başının üstüne düşen Mosso, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve destek çağrısında bulundu.
Müzik kariyerinin yanı sıra samimi sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Melek Mosso, Kıbrıs tatili sırasında talihsiz bir kazaya maruz kaldı. Bahçeyi temizlediği sırada terliğinin kayması sonucu dengesini kaybeden şarkıcı, kafa üstü yere düşerek büyük bir tehlike atlattı.
“3 Santim Daha Aşağıya Gelseydi...”
Kazadan sonra yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Mosso, şunları söyledi:
TERLİĞİ KAYDI
“Bahçeyi yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen dua edin, desteğinize ihtiyacım var. Kem gözlüler artık nazar etmeyin.”
Mosso, düşüş anının ciddiyetini, “Eğer sadece 3 santim aşağıya düşseydim, belki de bugün hayatta olmayacaktım.” sözleriyle ifade etti.
"ENDİŞELENMEYİN"
Yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili endişelenen hayranlarına da açıklama yapan başarılı sanatçı, kendini iyi hissettiğini ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: