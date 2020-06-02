Ünlü şarkıcı Linet estetik yaptırdı denilen kalçasını gösterdi!
Evinin terasında çekildiği bir pozu yayımlayan şarkıcı Linet'in değişimi dikkatleri çekti. Kalça estetiği iddialarıyla gündem olan Linet açıklama yaptı.
Kanal D'de hafta sonu ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa'ya konuk olan şarkıcı Linet, çok özel açıklamalarda bulundu. Linet, geçtiğimiz günlerde havuz başında mini şortuyla pozen Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddiasıyla gündeme geldi.
"Linet kalça estetiği yaptırdı mı?": Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı. Linet, estetik iddialarına "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.
Ünlü şarkıcı Linet, program esnasında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.
Başarılı şarkıcı bir süredir magazin gündeminde estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme geliyordu. Şarkıcı, her defasında çıkan haberleri doğrulamadı.