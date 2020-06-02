Ünlü şarkıcı Linet estetik yaptırdı denilen kalçasını gösterdi!

"Linet kalça estetiği yaptırdı mı?": Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı. Linet, estetik iddialarına "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.