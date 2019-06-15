Ünlü şarkıcı köpek sandı eve götürdü mahkemelik oldu!

Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan Bruno'yu evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin'i tutukladı. Ülkede 'vahşi' hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için Yasin 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir ya da 48 bin dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kalabilir.