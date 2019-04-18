Ünlü şarkıcı köpeğiyle sahne aldı
Koray Avcı, kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete tepki için konserde sahneye köpeği ile çıktı.
Sahneye köpeğiyle çıkan Koray Avcı konserinde herkesi şaşırttı. Şarkıcı Koray Avcı kadınlara ve hayvanlara uygulanan şiddete karşı "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Koray Avcı kimdir?
Sen ve Hoşgeldin gibi son dönemde başarılı bir çıkış yapan, şarkıları dilden dile dolaşan başarılı şarkıcı Koray Avcı, 1 Ocak 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan'ın Tercan ilçesinden olan sanatçı, Ankara'da doğup büyümüştür. Ankara'da müzik hayatına ilk adımı atarak bazı mekanlarda sahne almıştır. Ailesinin de ısarıyla eğitimine yönelerek 2008'de "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanmıştır.
2010 yılında ise Yetenek Sizsiniz isimli programa bir arkadaşıyla birlikte katılarak "beatbox ve Volkan Konak taklidi" sergilemiştir. Bu yarışmada 2. tura yükselen ünlü ismin hayatı Muğla'da sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanında şarkı söylemesiyle değişir ve sokaklarda şarkı söylemeye başlamıştır. 2012 yılında eğitimini tamamlayıp Ankara'ya dönen Koray Avcı bu kez Ankara sokaklarında şarkılar söylemiştir.
2012 yılında metroda şarkı söylerken bir kişinin videoya çekip paylaşmasıyla büyük ilgi görmüştür. Bunun üzerine Koray Avcı sosyal medyada kendi videolarını çekerek paylaşmaya başladı ve ciddi şekilde hayran kitlesi oluşturmuştur.