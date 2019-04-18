Ünlü şarkıcı köpeğiyle sahne aldı

2010 yılında ise Yetenek Sizsiniz isimli programa bir arkadaşıyla birlikte katılarak "beatbox ve Volkan Konak taklidi" sergilemiştir. Bu yarışmada 2. tura yükselen ünlü ismin hayatı Muğla'da sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanında şarkı söylemesiyle değişir ve sokaklarda şarkı söylemeye başlamıştır. 2012 yılında eğitimini tamamlayıp Ankara'ya dönen Koray Avcı bu kez Ankara sokaklarında şarkılar söylemiştir.