Ünlü şarkıcı Kibariye kuaförden paylaştı! "Saç ve kaş her şeydir"

Ünlü sanatçı iddiaları sert bir dille reddetmiş, sahne aldığı bir konserde yaptığı açıklamada "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Kul hakkına girmedim" sözleriyle kendini savunmuştu.