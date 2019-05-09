Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze gözaltına alındı karakolda olay sözler

Hakkında yapılan şikayet üzerine Kaan Tangöze, Etiler’de karakoldan çıkarken görüntülendi. Gözaltında ifadesi alınan Kaan Tangöze'nin, Habertürk'ün haberine göre karakol çıkışı , "Her şey çocuklarım için, çocuklarım için katlanıyorum. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Kendisi beni darp etti" dediği ve asıl kendisinin şikayetçi olduğu öne sürüldü.