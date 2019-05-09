Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze gözaltına alındı karakolda olay sözler
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Seçkin Piriler'i darp ettiği iddiasıyla okları üzerine çeviren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün karakolda hem ifade verdi hem şikayetçi oldu.
Kaan Tangöze'nin, eski eşi Seçkin Piriler'in evine gidip, şimdiki eşi olan Kıvılcım Ural'a açtığı davadan vazgeçmesini söyleyerek darp ettiği iddiaları önceki gün gündeme bomba gibi oturmuştu. Seçkin Piriler, bu olay üzerine hastaneden darp raporu almış ve ardından emniyete giderek Kaan Tangöze'den şikayetçi olmuştu.
Hakkında yapılan şikayet üzerine Kaan Tangöze, Etiler’de karakoldan çıkarken görüntülendi. Gözaltında ifadesi alınan Kaan Tangöze'nin, Habertürk'ün haberine göre karakol çıkışı , "Her şey çocuklarım için, çocuklarım için katlanıyorum. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Kendisi beni darp etti" dediği ve asıl kendisinin şikayetçi olduğu öne sürüldü.
Peki ikili arasında bitmek bilmeyen kavgada neler olmuştu?
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2016'da Seçkin Piriler'den boşanıp 6 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Seçkin Piriler, çocukları Hakan ve Volkan'ın velayetini almıştı.
Kaan Tangöze, boşanmanın nedeni olan Kıvılcım Ural'la birlikte evlenmiş ve geçtiğimiz Mart ayında bebeklerini kucaklarına almışlardı. Seçkin Piriler de eski eşinin evlenmesi üzerine oğullarının babalarıyla görüşmesine de kısıtlamalar getirmişti.