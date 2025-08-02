Ünlü şarkıcı İrem Derici o paylaşımı ile dikkat çekti! Yorum yağdı...

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli gündemde olan İrem Derici, Dünya Yakışıklılar Günü'ne esprili bir gönderme yaptı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, photoshop yardımıyla hazırladığı sakallı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.