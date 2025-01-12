Ünlü şarkıcı İrem Derici kaza geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

İrem Derici hakkında

İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında dünyaya gelmiştir. İrem Derici Sinop Boyabatlıdır. 2014 yılında, radyo programcısı Rıza Esendemir ile nikah masasına oturan İrem Derici, görkemli bir düğünle evlenmişti. Maldivler'de gerçekleşen düğünleriyle dikkat çeken çift, büyük bir aşkla evlendiği düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki, kısa bir süre sonra bu evlilik sona erdi ve çift boşandı.