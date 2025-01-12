Ünlü şarkıcı İrem Derici kaza geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Derici, kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.
Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici'den sevenlerini korkutan haber geldi. Derici, kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.
İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İrem Derici, bu sabah talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.
Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
İrem Derici hakkında
İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında dünyaya gelmiştir. İrem Derici Sinop Boyabatlıdır. 2014 yılında, radyo programcısı Rıza Esendemir ile nikah masasına oturan İrem Derici, görkemli bir düğünle evlenmişti. Maldivler'de gerçekleşen düğünleriyle dikkat çeken çift, büyük bir aşkla evlendiği düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki, kısa bir süre sonra bu evlilik sona erdi ve çift boşandı.