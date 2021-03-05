Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan karaciğer nakli oldu
ANKARA Şehir Hastanesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a (48) karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a bir kaç gün içinde kız kardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi.
ANKARA Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu.
Operasyonla alınan karaciğer, Ankara Şehir Hastanesine getirilerek Taşıyan'a nakledildi.
Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a bir kaç gün içinde kız kardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi.
Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın, sabah, "İyiyim" dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.