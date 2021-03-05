Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan karaciğer nakli oldu

Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın, sabah, "İyiyim" dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.