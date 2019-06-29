Ünlü şarkıcı haberi duyurdu! 20 bin kişi aynı anda bakın ne yaptı

Koliva solisti İlhan Gülten, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Burada çok muhteşem bir tablo var. Sahneden daha da güzel görünüyor. Ancak bu tabloya 2 ay ara vermemiz gerekecek. Çünkü askere gidiyoruz. Ben ve benimle birlikte 2 müzisyen arkadaşım askere gidiyoruz.