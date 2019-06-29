Ünlü şarkıcı haberi duyurdu! 20 bin kişi aynı anda bakın ne yaptı
Yeni dönem askerlik sistemi ile ünlü şarkıcı asker oluyor. Askerlik öncesi son konserine çıkan Koliva'ya 20 bin dinleyeni tezahüratlarla destek oldu.
Karadeniz şarkılarıyla bütün kitlelerin hayranlığını kazanan özellikle gençlerin sevgilisi Koliva grubu üyeleri askerlik öncesi son konserini "En büyük asker bizim asker" sloganları altında Düzce'nin Akçakoca İlçesinde verdi. Sahnede şarkı söylerken verilen arada askere gideceği için son konserini verdiğini ve orkestrada bulunan iki grup üyesi ile birlikte 2 ay askerlik yapacağını söyledi. Bunun üzerine grubu dinlemeye gelenler "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.
özellikle gençlerin hayranlık beslediği ünlü Karadeniz grubu Koliva, Düzce'nin Akçakoca İlçesinde düzenlenen Uluslararası Finduk Fest'in ilk gününde akşam sahne aldı. Sahne performansıyla konseri dinlemeye gelen 20 bin kişiyi mest eden Koliva grubu, söylediği birbirinden güzel şarkılarla dinleyenleri coşturdu. Şarkılarına ara verdiği bölümde 2 ay sahneden ayrı kalacağını söyleyen Koliva solisti İlhan Gülten orkestrasında bulunan 3 müzisyen arkadaşı ile birlikte askere gideceğini ve sahnelerden uzak kalacağını söyledi. Saçlarına ve sakallarına veda edeceğini de söyleyen Koliva'ya destek dinleyenlerinden geldi.
Koliva solisti İlhan Gülten, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Burada çok muhteşem bir tablo var. Sahneden daha da güzel görünüyor. Ancak bu tabloya 2 ay ara vermemiz gerekecek. Çünkü askere gidiyoruz. Ben ve benimle birlikte 2 müzisyen arkadaşım askere gidiyoruz.
Sizleri özleyeceğim. Beni unutmamanızı diliyorum. Askerlik sonrası yine huzurlarınızda olacağım. Ancak saçlarım ve sakallarım gitmiş olacak. O zaman da sever misiniz bilemiyorum"