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Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den kötü haber geldi. Bodrum'da rahatsızlanınca hastaneye giden ünlü şarkının rahim kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Hastalıklar, şarkıcı Gülay’ın yakasını bir türlü bırakmadı... Şimdiye kadar birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi gördü.

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Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar kalkınca tatil için Bodrum’daki kız kardeşi Nilüfer Sezer’in yanına giden şarkıcı, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi’ne gitti.

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Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili ‘rahim kanseri’ olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a gitti. 

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Ünlü şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirecek.

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