Ünlü şarkıcı Eric Clapton köpeği ölünce tatilini yarıda kesti

Eric Clapton Kimdir?

1945 yılında, Patricia Molly Clapton ve Edward Walter Fryer'ın evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar büyükanne ve büyükbabasını kendi anne ve babası, annesi Patricia'yı ise ablası olarak bildi. 1964 yılında, The Yardbirds adlı blues-rock grubunda çalmaya başladı.