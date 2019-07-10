Ünlü şarkıcı Eric Clapton köpeği ölünce tatilini yarıda kesti
Ünlü İngiliz şarkıcı Eric Clapton, tatil için her yıl tercih ettiği Türkiye'den bu yıl erken döndü. Köpeğin ölüm haberi alan ünlü şarkıcı tatilini yarıda kesip özel uçağıyla ülkesine döndüğü ileri sürüldü.
Geçen yıl da tatil için Kuşadası ve Yunanistan’ın Sisam Adası'na gelen ünlü İngiliz şarkıcı Eric Clapton, bu yaz da “Ve Bene" isimli yatıyla Ege sahillerini tercih etti. Türkiye ve Yunanistan sahillerinde yatıyla tatilini sürdürdüğü sırada İngiltere’deki köpeğinin öldüğü haberini alan ünlü İngiliz şarkıcı, tatilini yarıda keserek yatıyla Kuşadası Setur Marina’ya geldi.
Özel uçağını da İngiltere’den getirten ünlü şarkıcı, yatını Kuşadası Setur Marina’ya demirledikten sonra özel uçağıyla İngiltere’ye döndü.
Dün akşam saatlerinde Türkiye’den ayrılan Eric Clapton’un yatını Kuşadası’nda bıraktığı, köpeğinin defin işleminin ardından tekrar tatiline devam etmek için geleceği belirtildi.
Eric Clapton Kimdir?
1945 yılında, Patricia Molly Clapton ve Edward Walter Fryer'ın evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar büyükanne ve büyükbabasını kendi anne ve babası, annesi Patricia'yı ise ablası olarak bildi. 1964 yılında, The Yardbirds adlı blues-rock grubunda çalmaya başladı.