Ünlü şarkıcı Deniz Seki'yi yıkan haber!
Pop müziğin ünlü ismi Deniz Seki'nin kanser hastası annesi Güler Seki hayatını kaybetti.
Hayat 2 Bilet, İyisin Tabi, Hayallerim Hayal Oldu gibi ünlü şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen ismi Deniz Seki'nin annesi hayatını kaybetti.
Güçlü sesiyle herkesi büyüleyen ünlü şarkıcının beyninde rahatsızlık olan annesi Güler Seki uzun süredir tedavi oluyordu.
4 kez operasyon geçiren Güler Seki 2019 yılında yoğun bakıma kaldırılmış ve kızı ünlü şarkıcı Deniz Seki katıldığı bir programda annesinin kanser hastalığına yakalandığını açıklamıştı.
Annesinin uzun yıllardır yatalak olduğunu da açıklayan Seki'nin annesi bu sabah hayata gözlerini yumdu.