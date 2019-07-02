Ünlü şarkıcı Demet Akalın mağazadan 1 saate 46 bin lira harcadı
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde girdiği mağazada bir saatte 46 bin TL değerinde alışveriş yaptı.
Yeni albümüyle yaz döneminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, alışverişe olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Akalın son olarak girdiği lüks mağazada yaklaşık 7 bin euro para harcadı.
"Artık kendime bir şey almayacağım" demişti
Katıldığı 2. Sayfa programında lüks harcamalarında bahseden ve "Artık kendime bir şey almayacağım" diyen Demet Akalın, alışveriş tutkusundan vazgeçemedi.
Yaklaşık 46 bin lira harcadı
Gucci gibi lüks markalara olan takıntısıyla tanınan hatta son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde lüks markaya ait olan takımı giyen Akalın, girdiği mağazada 1 saatte yaklaşık 46 bin TL harcadı.
Tüm ödemeleri peşin
2. Sayfa'nın bugünkü konuğu olan Alişan ise yakın arkadaşının pahalı mağazalarda herhangi bir indiriminin olmadığı tüm ücretleri peşin olarak verdiğini söyledi.