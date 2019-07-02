Ünlü şarkıcı Demet Akalın mağazadan 1 saate 46 bin lira harcadı

Yaklaşık 46 bin lira harcadı

Gucci gibi lüks markalara olan takıntısıyla tanınan hatta son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde lüks markaya ait olan takımı giyen Akalın, girdiği mağazada 1 saatte yaklaşık 46 bin TL harcadı.