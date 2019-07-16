Ünlü şarkıcı Berkay Şahin müjdeli haberi duyurdu

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 30 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Alyans takmak yerine dövme yaptırmayı tercih eden Berkay ve Özlem Katipoğlu, yüzük parmaklarına birbirlerinin isimlerini ve nikah tarihlerini yazdırmıştı.