Ünlü şarkıcı Berkay Şahin müjdeli haberi duyurdu
Türk Pop Müziği'nde son yıllarda çıkan pek çok hit şarkıya imza atan Berkay Şahin sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçilerine duyurdu.
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 30 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Alyans takmak yerine dövme yaptırmayı tercih eden Berkay ve Özlem Katipoğlu, yüzük parmaklarına birbirlerinin isimlerini ve nikah tarihlerini yazdırmıştı.
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Berkay bugün sosyal medya hesaplarından ameliyathane önünde çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı videoya 'Kalbimin bir parçası daha yola çıktı geliyor' notunu düştü. Berkay'ın video çektiği sırada çok heyecanlı olduğu görüldü.
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Berkay Şahin doğumdan sonra 'Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben iki kere tattım şükürler olsun' mesajını paylaştı.
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Çiftin, 2017 yılında Arya ismini verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
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