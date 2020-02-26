Ünlü sanatçıların cinsellik itirafları: Seks olmazsa o ilişkide durmam
Ünlü isimlerden gelen cinsellik itirafları konuşuluyor, en dikkat çekici olanı da Rafet El Roman'a ait.
Rafet El Roman: Geçtiğimiz dönemlerde Rafet El Roman, "Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem. Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter" demişti.
Pınar Altuğ: ''Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.''
Yonca Evcimik: "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.
Tuğba Ekinci: Cinsel hayatta sorun çıkarsa ve kötü bir seks hayatı söz konusuysa o ilişki yürümez.Benim hayatıma bakımsız bir erkek giremez. Ya sporcu ya oyuncu olmak zorunda. Kasları olmayan bir erkeğe erkek demiyorum. Erkek dediğin kamyon gibi olacak..."