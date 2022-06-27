Ünlü sanatçı Osman Wöber Mecidiyeköy Büyük Sahne'de son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi nedeni ile 62 yaşında hayata veda eden Osman Wöber Mecidiyeköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende ünlü sanatçının eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra Osman Wöber'in bir çok sanatçı dostu yer aldı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, saat 11.00'da Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Düzenlenen töre ünlü oyuncunun dostları: Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından bir çok isim yer aldı. Babasına veda eden kızı Irmak Wöber, “ Babamla artık anılarda birlikte olacağız” dedi.
Kurtlar Vadisi dizisinde “Deve Tuncay” karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne’de düzenlendi.
Törene Wöber’in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber’in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı. Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na toprağa verilecek.
“Onu çok özleyeceğim”
Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber’in acılı eşi Müge Wöber, “Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim” dedi.