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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

Bugün medyada üzücü bir haber yeralıyor. Grup Gündoğarken’in usta sesi, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen’in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

Bugün medyada üzücü bir haber yeralıyor. Grup Gündoğarken’in usta sesi, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen’in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

Usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor.

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi

Hürriyet'te yer alan habere göre; doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.

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