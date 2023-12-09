Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen haber geldi
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Bugün medyada üzücü bir haber yeralıyor. Grup Gündoğarken’in usta sesi, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen’in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Bugün medyada üzücü bir haber yeralıyor. Grup Gündoğarken’in usta sesi, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen’in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
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Usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
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Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.
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